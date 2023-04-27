مقتل مواطن وإصابة آخر بانفجار لغم في البصرة

2023/04/27 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائممقام قضاء الزبير في البصرة، الخميس، عن مقتل مواطن وإصابة آخر بانفجار لغم غرب المحافظة.

وقال عباس ماهر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطناً لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطرة نتيجة انفجار لغم في منطقة الرميلة الجنوبية المنطقة الخاصة بحقول النفط".

وأضاف أن "الجثة قبل قليل وصلت الى مستشفى الزبير مع الجريح".

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