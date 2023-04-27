اجتماع أمني يناقش الاستعدادات لافتتاح طريق مطار بغداد

2023/04/27 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لافتتاح طريق مطار بغداد، بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

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