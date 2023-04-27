2023/04/27 | 22:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضعف الإشارة يتسبب بازدحام خانق لتسجيل السيارات في مرور كربلاء | تقرير : علي خالد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UsQWM1MKlSw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضعف الإشارة يتسبب بازدحام خانق لتسجيل السيارات في مرور كربلاء | تقرير : علي خالد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضعف الإشارة يتسبب بازدحام خانق لتسجيل السيارات في مرور كربلاء | تقرير : علي خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).