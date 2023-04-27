استجابة لجهود السعودية وأمريكا.. الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لـ72 ساعة

2023/04/27 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش السوداني موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، استجابة لجهود السعودية وأمريكا لتهدئة الأوضاع في السودان، وفقا لبيان نشرته القوات المسلحة السودانية الخميس

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