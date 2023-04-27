تعرف على عدد ساعات تجهيز الكهرباء خلال موسم الصيف

2023/04/27 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ، الخميس ، أن تجهيز الكهرباء في أغلب مناطق العراق سيكون لـ 16 ساعة يوميا خلال الصيف الحالي .

وقالت عضو اللجنة فاطمة المحمداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن ” وزارة الكهرباء من الوزارات المتشعبة وترتبط بعدة وزارات أخرى وهي بحاجة إلى تفاهمات “.

وأوضحت أن “نجاح وزارة الكهرباء مرهون بنجاح وزارة النفط من خلال توفير الوقود ، مشيرة إلى أن تجهيز الكهرباء في أغلب محافظات العراق سيكون لـ 16 ساعة يوميا خلال الصيف الحالي “، مؤكدة أن ” تجهيز الكهرباء لـ 24 ساعة لحين إستكمال كافة المشاريع المتعلقة بالطاقة الكهربائية .

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