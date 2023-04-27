اتفاق سياسي على موعد محدد

2023/04/27 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائبة زهرة البجاري اليوم الخميس، عن وجود اتفاق سياسي بتمرير الموازنة في موعد لا يتجاوز نهاية ايار المقبل، مايعني ان حزيران لا يحل قبل ان تقر الموازنة.

وقالت البجاري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة بدأت باستضافة الوزارات ورؤساء اللجان النيابية لغرض الاتفاق النهائي على الأرقام النهائية لكل وزارة".

واستبعدت البجاري اقرار قانون الموازنة قبل نهاية الشهر المقبل لكون اللجنة المالية تعمل حاليا للاستماع إلى الهيئات المستقلة والوزارات لغرض مناقشتهم كل على حدة لبدء المناقلات بين أبواب تخصيصات الموازنة.

وأضافت البجاري بأن "الرأي النيابي السياسي متفق على تشريع الموازنة قبل مطلع حزيران".

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