مستشار جديد للسوداني لشؤون المحافظات المحررة 

2023/04/27 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، بتعيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مستشاراً من محافظة نينوى لشؤون المحافظات المحررة.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، إن “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قام بتعيين السياسي من محافظة نينوى الشيخ انور الندى اللهيبي، مستشاراً لشؤون المحافظات المحررة”.

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