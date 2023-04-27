2023/04/27 | 23:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب الألقاب.. صديقة بيكيه تطلق لقبا على شاكيرا بعد وصفها بـ(الذبابة الميتة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/27 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب الألقاب.. صديقة بيكيه تطلق لقبا على شاكيرا بعد وصفها بـ(الذبابة الميتة)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب الألقاب.. صديقة بيكيه تطلق لقبا على شاكيرا بعد وصفها بـ(الذبابة الميتة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).