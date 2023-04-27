شاهد كيف علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على الأوضاع في السودان

2023/04/27 | 23:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، كارين جان بيير إن "وزارة الخارجية الأمريكية لديها فريق استشاري على اتصال مباشر مع المواطنين الأمريكيين في السودان يعمل على مدار الساعة لإبلاغهم بخياراتهم لمغادرة البلاد وتقديم معلومات عن البيئة الأمنية." جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تعقيبًا على الأوضاع في السودان.

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