بالوثيقة.. وزير الداخلية يلغي 4 أندية تابعة للوزارة

2023/04/27 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألغى وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أندية النجدة والمرور والدفاع المدني والرد السريع التي ترعاها الوزارة.

وأبلغ الشمري وزير الشباب والرياضة بحسب كتاب صادر عنه حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه "بالموافقة على اضافة نادي (آليات الشرطة) الى الأندية المعتمدة في وزارة الداخلية (الشرطة، الحدود) لتصبح ثلاث أندية فقط".

ودعا الى "اعتماد اتحاد الشرطة الرياضي للجهة الرسمية الوحيدة لاعداد المخاطبات فيما يخص منح وتجديد وإلغاء إجازة تأسيس الأندية الصادرة من وزارة الشباب ومفاتحة اللجنة الاولمبية والمؤسسات ذات العلاقة".

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