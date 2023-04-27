توضيح من الوقف السني بشأن حريق جامع ام القرى

2023/04/27 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح ديوان الوقف السني، الحريق الذي أندلع مساء اليوم في جامع أم القرى بمنطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد وهو نفسه مقر رئاسة الوقف.

وذكر بيان لاعلام الوقف تلقته (بغداد اليوم)، أن :"الحريق قد وقع في (كرفانات) عشوائية خارج أسوار مقر الديوان وتمت السيطرة عليه وإخماده من دون حدوث أية أضرار بشرية".

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت مساء اليوم عن مكافحته لحريق أندلع في جامع أم القرى غربي العاصمة بغداد.

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