الوقف السني يصدر توضحياً بشان حريق جامع ام القرى

2023/04/27 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد ديوان الوقف السني، ان الحريق في جامع ام القرى بالعاصمة بغداد، وقع في (كرفانات) عشوائية خارج أسوار مقر الديوان وتمت السيطرة عليه.

وقال الديوان في بيان “يود ديوان الوقف السني أن يبين لجمهوره الكريم، أن الحريق الذي حصل قبل قليل قد وقع في (كرفانات) عشوائية خارج أسوار مقر الديوان وتمت السيطرة عليه وإخماده من دون حدوث أية أضرار بشرية”.

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