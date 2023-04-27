توقعات اقتصادية باستمرار انخفاض الدولار.. “سيصل للسعر الرسمي”

2023/04/27 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الخميس، استمرار أنخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، فيما رجح وصول اسعار الدولار إلى 1320 ألف دينارًا.وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “إجراءات البنك المركزي تمكن من خلالها تمرير الكثير من الحوالات ولم يتبق إلا الأشياء البسيطة”، مؤكدا”لم يتبق أي حاجة للحوالات غير النظامية، وبالتالي انخفض سعر صرف الدولار، وتولدت قناعة لدى الشارع العراقي بأن الحكومة لن ترفع سعر الدولار”.واضاف أن “سعر الدولار مطلع الأسبوع سيستقر عند 1320 ألف دينار للدولار الواحد، وسيباع بالسوق للمواطن عند 1320 أو 1330 كحد أعلى”.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “السيناريو السيء الذين كان مطروحا في وقت سابق تم تجاوزه، واستطاع قرار خفض سعر الصرف الرسمي الى 1300 دينار الى الحد من الارتفاع المتزايد في سعر الصرف الذي لولاه لكان قد وصل الى عتبة 200 الف دينار لكل 100 دولار”.وتشهد اسعار الصرف تراجعاً كبيراً قياساً بالاشهر السابقة حتى وصل سعر الصرف الى 141000 دينار مقابل الـ100 دولار، وسط توقعات بوصول سعر الصرف في الاسواق المحلية الى السعر الرسمي المقرر (1320) الف دينار خلال الايام المقبلة.

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