محافظ واسط يفتتح مدخل واسط الشمالي سيطرة “اللج”

2023/04/27 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، مدخل واسط الشمالي من جهة بغداد سيطرة “اللج”.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن”المياحي افتتح اليوم، مدخل واسط الشمالي […]

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