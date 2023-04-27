2023/04/27 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات على جهاز الأمن الداخلي الروسي، ووحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.وأوضح المسؤول أن العقوبات الجديدة تأتي على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امريكا تفرض عقوبات على روسيا وإيران المركز الخبري الوطني.

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