جاموس يقتل شاباً جنوب الناصرية

2023/04/28 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم بتسجيل حالة وفاة لشاب يقود دراجة نارية دهس حيوان جاموس على الطريق العام في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان "حادثاً وقع على الطريق العام قرب منطقة الخميسية لدراجة نارية فارق سائقها الحياة بعد تصادمه بماشية جاموس في المنطقة".

وحضرت شرطة ومرور ذي قار الى مكان الحادث لمعرفة أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي" وفقاً للمصدر.

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