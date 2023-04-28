النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة

2023/04/28 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العامة في مصر، الخميس، حبس 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة.

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