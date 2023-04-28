الفتح يرهن الموافقة على تأجيل الانتخابات بتحقيق ثلاثة شروط

2023/04/28 | 00:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في تحالف الفتح صادق جعفر، الخميس، بان تاجيل انتخابات مجالس المحافظات يعتمد على 3 نقاط مهمة.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” اغلب القوى السياسية متفقة على المضي على اجراء الانتخابات في موعدها بنهاية كانون الاول 2023 لكن تأجيلها امر وارد وهو يعتمد على 3 نقاط مهمة ابرزها مدى قدرة المفوضية على اكمال شروط اجراءها خاصة وان الامر يتطلب دعم مالي ولوجسيتي”.

واضاف،ان” خلال شهر ايار القادم ستكون الصورة اكثر وضوحا من ناحية هل هناك امكانية تاجيل الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات لبعض الوقت ام ان المفوضية ستكون جاهزة في كانون الاول 2023″.

واشار الى ان” قرار حل مجالس المحافظات كان خطا من الاساس خلق فراغ في المحافظات واضعف عامل الرقابة المباشرة على اداء الدوائر والمؤسسات الحكومية”.

وكان مجلس النواب اقر قبل شهرين قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والذي من المؤمل اجراءها في كانون الاول 2023″.

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