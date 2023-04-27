واشنطن تجدد التأكيد على رفض تطبيع العلاقات مع الأسد

2023/04/28 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورانتيس، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطبيع العلاقات مع الأسد، داعيا الدول الأخرى أيضا للامتناع عن فعل ذلك .

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