2023/04/28 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل اخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل عدد من الكرفانات المتخذه كمنازل سكنية مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تابعه الى جامع ام القرى بمنطقة الغزالية ببغداد بإشراف السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علگ.حيث استنفرت فرق الدفاع المدني في […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق جامع أم القرى في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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