2023/04/28 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن اعتقال 10 أجانب حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بالتحديد إلى محافظة البصرة.

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