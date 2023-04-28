القبض على 10 أشخاص من جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى البصرة

2023/04/28 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، باعتقال 10 أجانب اثناء محاولتهم التسلل للأراضي العراقية.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على (10) أشخاص من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار".

وأكدت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأضافت أن "ذلك جاء وفقاً لمعلومات دقيقة وفي اطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب".

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