2023/04/28 | 01:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل مهند الراوي : الأيام المقبلة حبلى بالأزمات السياسية بسبب التعديل الوزاري المرتقب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0cw8iLFLTZ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل مهند الراوي : الأيام المقبلة حبلى بالأزمات السياسية بسبب التعديل الوزاري المرتقب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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