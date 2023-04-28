2023/04/28 | 01:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bkk4hWs34lQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سحابة من الميثان تغطي 140 كيلو مترا مربعا فوق البصرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سحابة من الميثان تغطي 140 كيلو مترا مربعا فوق البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).