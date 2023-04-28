بعد خطاب في إسرائيل.. ديسانتيس يوقع قانون مكافحة جرائم الكراهية

2023/04/28 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، على قانون لمكافحة جرائم الكراهية، الخميس، بعد خطاب في إسرائيل.

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