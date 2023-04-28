توقيف طبيب بسبب عملية إجهاض في المغرب

2023/04/28 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط (أ ف ب) – أوقفت الشرطة المغربية الخميس طبيا ومساعدته بسبب عملية إجهاض لقاصر، وفق ما أفاد مصدر أمني، إذ يجرم القانون المغربي الإيقاف الإرادي للحمل بينما يطالب نشطاء حقوقيون بإباحته.وقال مصدر من الشرطة لوكالة فرانس برس إن فرقة مكافحة العصابات بمدينة مكناس (وسط شمال) “تمكنت من توقيف طبيب ومساعدته، (71 و64 عاما)، […]

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