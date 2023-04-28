مجلس الأمن يدعو طالبان إلى التراجع” عن القيود التي فرضتها على النساء

2023/04/28 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا يدعو حركة طالبان إلى “التراجع بسرعة” عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء.وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع أن الحظر الذي فرضته طالبان هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة “يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية”.[…]

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