 نجمة المضرب هاليب نتظر محاكمتها بعد 7 أشهر على إيقافها بتهمة التنشط

2023/04/28 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – أصرت نجمة كرة المضرب الرومانية سيمونا هاليب على أنها لم تتناول “عن قصد” عقاقير تحسين الأداء، تزامناً مع استمرار انتظارها لجلسة الاستماع اليها بعد سبعة أشهر من إيقافها موقتاً لاتهامها بالتنشط.وفي تشرين الأول/أكتوبر، أوقفت المصنفة أولى سابقاً من قبل الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب بشكل موقت بعدما “قدمت […]

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