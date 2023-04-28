إدارة القوة الجوية تبدي “اعتراضاً شديداً” على قرارات لجنة الاستئناف

2023/04/28 | 02:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت إدارة القوة الجوية، اعتراضاً شديداً على قرارات لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن تخفيف عقوبة اللاعبين حمادي أحمد وإبراهيم بايش وعضو إدارة النادي ماجد الساعدي.وأدناه نص البيان الرسمي للقوة الجوية حول قرارات لجنة الاستئناف: “كما كان متوقعًا فإن قرارات لجنة الاستئناف في أتحاد كرة القدم التي خرجت علينا يوم امس، كان […]

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