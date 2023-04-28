كيف ردت مصر على ظهور كليوباترا ببشرة سمراء في فيلم وثائقي لنتفليكس؟

2023/04/28 | 02:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري ظهور بطلة فيلم "الملكة كليوباترا"، والذي سيتم عرضه على منصة "نتفليكس"، بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، وقال إن ظهور البطلة بهذه الهيئة "يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة".

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