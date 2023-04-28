السودان.. قتال رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار

2023/04/28 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الطرفان المتحاربان في السودان الخميس إنهما سيمددان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة أخرى لكن العنف استمر في العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور في غرب البلاد، فيما قالت الولايات المتحدة إن انتهاكات وقف إطلاق النار تثير القلق.

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