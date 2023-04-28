علماء يتوصلون لنتائج مهمة عن النوم والزهايمر

2023/04/28 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن النوم له تأثير على مرض الزهامير، إذ أن قلته تفاقم احتمال الإصابة بالمرض، وفق النتائج التي نشرت في مجلة علم الأعصاب.

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