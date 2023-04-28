2023/04/28 | 03:36 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعرف مدينة تورونتو تجربة ترفيهية استثنائية خلال شهر مايو القادم، من خلال سنيما Drive-In Downsview في الهواء الطلق لمشاهدة الأفلام مع فشار مجاني.يمكنك الذهاب إلى Downsview Park إما عن طريق سيارتك أو مجرد إحضار كرسي والجلوس تحت النجوم.يمكن الدفع حسب ما تستطيع، مع التبرع بجميع العائدات إلى مؤسسة خيرية محلية.وهذا هو برنامج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجربة ترفيهية استثنائية ومجانية خلال شهر مايو في تورونتو، إليك التفاصيل شبكة القيقب الدولية.

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