2023/04/28 | 04:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8JVEqA5_hTI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس كاظم: مواجهة الوجود العسكري التركي في العراق.. ليس أولوية حالية للحكومة حاليا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس كاظم: مواجهة الوجود العسكري التركي في العراق.. ليس أولوية حالية للحكومة حاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).