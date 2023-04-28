أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران.. وبايدن يوضح السبب

2023/04/28 | 04:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وإيران لاحتجازهم أمريكيين كرهائن، وحث بايدن موسكو وطهران على إطلاق سراح مواطنيه المحتجزين فورا.

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