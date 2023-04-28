علماء يدقون ناقوس الخطر.. مخاوف من ارتفاع مفاجئ لدرجة حرارة المحيطات

2023/04/28 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حرارة محيطات العالم فجاة وبلغت مستوى أعلى بكثير من المستويات القياسية في الأسابيع القليلة الماضية، حيث يحاول العلماء تحديد تفسير لذلك وما إن كان ينذر بزيادة في الاحترار الجوي.

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