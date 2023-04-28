فيديو البرهان يعلن

2023/04/28 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار النزاع بين القوى العسكرية في السودان، تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث فيه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان يعلن فيه رفضه للحوار.

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