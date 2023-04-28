مصر توضح موقفها من اللجوء لحل عسكري لأزمة السودان

2023/04/28 | 05:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصر، الخميس، على أهمية الحفاظ على "مؤسسات الدولة في السودان، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار"، وشددت القاهرة على أنها "لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية".

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