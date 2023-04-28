على وقع التوتر.. سفن صينية وفلبينية كانت على وشك الاصطدام

2023/04/28 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بيان لخفر السواحل الفلبيني، الجمعة، أن سفن صينية وفلبينية كادت على وشك الاصطدام ببعضهما في بحر الصين الجنوبي قبل أيام، وهو ما اعتبرته وكالة "بلومبرغ" علامة أخرى على استمرار التوترات حول المياه المتنازع عليها.

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