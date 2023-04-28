"الآلية الثلاثية" تعقب على إعلان هدنة السودان وترحب باستعداد الأطراف للحوار

2023/04/28 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت "الآلية الثلاثية" (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة، ودول الرباعية ممثلا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بإعلان التوصل إلى هدنة في السودان.

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