2023/04/28 | 07:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VnKY6UcFeYM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للسنة والكرد الشكوك تعود.... على السوداني تنفيذ الاتفاق السياسي والوعود | اخبار السادسة 2023/4/27) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. للسنة والكرد الشكوك تعود.... على السوداني تنفيذ الاتفاق السياسي والوعود | اخبار السادسة 2023/4/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).