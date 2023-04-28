الحادث الثاني هذا العام.. ثلاثة قتلى في تحطم طائرتين هليكوبتر بوسط ألاسكا

2023/04/28 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرتان هليكوبتر تابعتان للجيش الأمريكي، الخميس، في ألاسكا، أثناء عودتهما من مهمة تدريبية، وهو ثاني حادث لطائرات هليكوبتر عسكرية في الولاية هذا العام، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن ثلاثة طيارين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرتين من طراز أباتشي في وسط ألاسكا، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

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