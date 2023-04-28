اتحاد جدة والشباب.. لاعب يرفض الاستماع لمدربه ويصر على تنفيذ ركلة جزاء.. هل ترجمها لهدف؟

2023/04/28 | 07:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الغابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي الشباب السعودي، جدلاً بعد رفضه الاستماع لمدرب الفريق وإصراره على تنفيذ ركلة جزاء تحصل عليها فريقه على حساب نادي اتحاد جدة، خلال مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب الجوهرة المشعة.

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