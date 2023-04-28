هجمات مكثفة على مناطق مختلفة بأوكرانيا.. وبوتين يأمر بإنشاء متاحف تخلد

2023/04/28 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، أن ضربات صاروخية استهدفت مدنا عدة ليلا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إنشاء "متاحف" ترصد أحداث غزو قوات الكرملين للجارة الغربية.

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