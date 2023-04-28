تداول فيديو ترامب يسخر من بايدن ويقلّد حركاته على المنصة وسط تفاعل

2023/04/28 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من خطاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وسخريته من الرئيس الساعي لولاية رئاسية ثانية، جو بايدن.

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