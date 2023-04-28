إليك قائمة بأفضل الحميات الغذائية الشائعة لصحة قلبك

2023/04/28 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد أمراض القلب السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء حول العالم، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.لكن، هناك بعض الطرق التي في الإمكان اتباعها من أجل تقليل مخاطر الإصابة على نحو كبير!

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