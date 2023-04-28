2023/04/28 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران، فجر اليوم الجمعة.ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 4.6 يهز شمال شرق إيران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.6 يهز شمال شرق إيران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.6 يهز شمال شرق إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).