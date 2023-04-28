أدارة برشلونة تواصل سياسة ترشيد النفقات وتغضب جماهير البارسا

2023/04/28 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت إدارة برشلونة سياسة ترشيد الاستهلاك وتخفيض النفقات، حيث أقدمت على خطوة جديدة من المتوقع أن تثير غضب عشاق النادي الكتالوني.ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، سيغلق البلوجرانا قناته التلفزيونية […]

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