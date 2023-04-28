زلزال قوي يضرب شمال شرقي إيران

2023/04/28 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران، فجر اليوم الجمعة.ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي […]

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