أمطار وتصاعد للغبار بدءاً من الغد.. تقلبات الطقس في الأيام المقبلة

2023/04/28 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار يوم غد السبت.

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